«Мы сделали это!» Аршавин опубликовал фото с Овечкиным и Филатовым

Бывший футболист сборной России, «Зенита», лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин поделился фотографией с российским нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным и экс-хоккеистом «Коламбус Блю Джекетс», ЦСКА и «Салавата Юлаева» Никитой Филатовым.

Фото: Из личного архива Андрея Аршавина

«Мы сделали это!» — сопроводил комментарием публикацию Аршавин.

Ранее Андрей Аршавин выкладывал фото с матча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Шайбу «столичных» в этой встрече забросил Овечкин, которая стала 895-й для россиянина за карьеру в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, это помогло ему стать лучшим снайпером в её истории, побив легендарный рекорд Уэйна Гретцки (894).