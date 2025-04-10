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«Безумный приём». Мартинс прокомментировал удаление Сутормина в матче «Ростов» — «Спартак»

«Безумный приём». Мартинс прокомментировал удаление Сутормина в матче «Ростов» — «Спартак»
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Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс высказался об удалении футболиста «Ростова» Алексея Сутормина в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые одержали разгромную победу (3:0). Сутормин получил прямую красную карточку за грубый фол на бразильском вингере гостей Маркиньосе.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 3
Спартак М
Москва
0:1 Умяров – 65'     0:2 Мартинс – 68'     0:3 Барко – 88'    
Удаления: Сутормин – 45+4' / нет

«Когда я увидел, как игрок летит в подкат двумя ногами, то сразу испугался за Марки. И потом, посмотрев повтор, убедился, насколько всё было грубо и опасно. Безумный приём…» — приводит слова Мартинса официальный сайт «Спартака».

За семь туров до конца чемпионата России «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 47 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» — пять очков.

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