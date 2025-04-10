«Выходные уже близко». «Монако» обратился к фанатам, опубликовав фотографию с Головиным

Пресс-служба «Монако» в социальных сетях обратилась к болельщикам команды, сакцентировав внимание на приближающихся выходных.

Примечательно, что в данную публикацию клуб вставил фотографию с российским полузащитником монегасков Александром Головиным.

«Будьте счастливы, подписчики, выходные уже близко», — говорится в обращении, к которому добавлено эмодзи в виде сердца.

Фото: ФК «Монако»

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 28-летний Головин провёл 19 матчей за «Монако», в которых забил три мяча. Также на его счету девять игр и одна результативная передача в матчах Лиги чемпионов. Россиянин выступает за монегасков с сезона-2018/2019.

На данный момент «Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции с 50 очками.