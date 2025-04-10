Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лион — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Выходные уже близко». «Монако» обратился к фанатам, опубликовав фотографию с Головиным

«Выходные уже близко». «Монако» обратился к фанатам, опубликовав фотографию с Головиным
Комментарии

Пресс-служба «Монако» в социальных сетях обратилась к болельщикам команды, сакцентировав внимание на приближающихся выходных.

Примечательно, что в данную публикацию клуб вставил фотографию с российским полузащитником монегасков Александром Головиным.

«Будьте счастливы, подписчики, выходные уже близко», — говорится в обращении, к которому добавлено эмодзи в виде сердца.

Фото: ФК «Монако»

В нынешнем сезоне французской Лиги 1 28-летний Головин провёл 19 матчей за «Монако», в которых забил три мяча. Также на его счету девять игр и одна результативная передача в матчах Лиги чемпионов. Россиянин выступает за монегасков с сезона-2018/2019.

На данный момент «Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции с 50 очками.

Материалы по теме
Канчельскис: Головин тоже стал бы чемпионом, если бы перешёл в «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android