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Кристофер Мартинс назвал две лучшие игры из своих 99 матчей за «Спартак»

Кристофер Мартинс назвал две лучшие игры из своих 99 матчей за «Спартак»
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Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс поделился воспоминаниями о лучших матчах в период выступления за красно-белых.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

— Какую из 99 игр назовёшь лучшей для себя и для команды?
— До недавнего времени фаворит был очевиден — финал Кубка России в «Лужниках». Я больше никогда не испытывал таких эмоций от огромной заполненной арены, которая делит с нами радость. А теперь в один ряд с тем матчем добавилась недавняя победа над «Зенитом». Опять же — я впервые увидел наш домашний стадион полным, ощутил эту энергетику. Ну и забить два гола было приятно.

Кристофер Мартинс перешёл в «Спартак» из швейцарского «Янг Бойз» в январе 2022 года, а в июле подписал с клубом полноценный контракт. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 7 млн. В мае 2022 года Мартинс выиграл со «Спартаком» Кубок России, одолев в финальном матче московское «Динамо» (2:1).

16 марта в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» победил «Зенит» (2:1) на своём поле. Оба гола красно-белых были забиты Кристофером Мартинсом.

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