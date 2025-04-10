Кристофер Мартинс назвал две лучшие игры из своих 99 матчей за «Спартак»

Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс поделился воспоминаниями о лучших матчах в период выступления за красно-белых.

— Какую из 99 игр назовёшь лучшей для себя и для команды?

— До недавнего времени фаворит был очевиден — финал Кубка России в «Лужниках». Я больше никогда не испытывал таких эмоций от огромной заполненной арены, которая делит с нами радость. А теперь в один ряд с тем матчем добавилась недавняя победа над «Зенитом». Опять же — я впервые увидел наш домашний стадион полным, ощутил эту энергетику. Ну и забить два гола было приятно.

Кристофер Мартинс перешёл в «Спартак» из швейцарского «Янг Бойз» в январе 2022 года, а в июле подписал с клубом полноценный контракт. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 7 млн. В мае 2022 года Мартинс выиграл со «Спартаком» Кубок России, одолев в финальном матче московское «Динамо» (2:1).

16 марта в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» победил «Зенит» (2:1) на своём поле. Оба гола красно-белых были забиты Кристофером Мартинсом.