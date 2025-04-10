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«Серьёзнейшее усиление на концовку сезона». РПЛ выложила фото Тотти с футболкой «Спартака»

«Серьёзнейшее усиление на концовку сезона». РПЛ выложила фото Тотти с футболкой «Спартака»
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Пресс-служба РПЛ опубликовала фотографию бывшего нападающего сборной Италии и «Ромы» Франческо Тотти и генерального директора «Спартака» Олега Малышева. На этой фотографии Тотти и Малышев держат в руках футболку красно-белых с фамилией итальянского экс-футболиста.

«Серьёзнейшее усиление от «Спартака» на концовку сезона. В конце концов, кто может усилить гладиаторов, если не император Рима?» — написала пресс-служба РПЛ в своём телеграм-канале.

Фото: Пресс-служба РПЛ

После 23 туров чемпионата России «Спартак» заработал 47 очков и на текущий момент занимает второе место, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков. До конца соревнования осталось семь туров.

Турнирная таблица РПЛ
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