Джейдон Санчо сделал больше голевых передач в этом сезоне, чем в двух предыдущих суммарно

Нападающий лондонского «Челси» Джейдон Санчо отметился двумя голевыми передачами в первом матче четвертьфинала Лиги конференций с варшавской «Легией» (3:0). Этот результат помог 25-летнему англичанину довести количество своих ассистентских баллов в этом сезоне до шести, что превышает количество передач, сделанных им суммарно за два предыдущих сезона (5).
Отметим, что в матче с «Легией» обе своих передачи Санчо исполнил на своего коллегу по амплуа Нони Мадуэке, оформившего дубль.
Напомним, Санчо выступает за «Челси» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед». У «синих» есть обязательство выкупа футболиста за € 29 млн, однако они могут заплатить неустойку в размере € 5,8 млн, чтобы не активировать выкуп игрока.
Санчо провёл 30 матчей за «Челси» в нынешнем сезоне во всех турнирах, в которых забил два мяча.
- 10 апреля 2025
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