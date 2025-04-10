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Джейдон Санчо сделал больше голевых передач в этом сезоне, чем в двух предыдущих суммарно

Джейдон Санчо сделал больше голевых передач в этом сезоне, чем в двух предыдущих суммарно
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Нападающий лондонского «Челси» Джейдон Санчо отметился двумя голевыми передачами в первом матче четвертьфинала Лиги конференций с варшавской «Легией» (3:0). Этот результат помог 25-летнему англичанину довести количество своих ассистентских баллов в этом сезоне до шести, что превышает количество передач, сделанных им суммарно за два предыдущих сезона (5).

Лига конференций . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 19:45 МСК
Легия
Варшава, Польша
Окончен
0 : 3
Челси
Лондон, Англия
0:1 Джордж – 49'     0:2 Мадуэке – 57'     0:3 Мадуэке – 74'    

Отметим, что в матче с «Легией» обе своих передачи Санчо исполнил на своего коллегу по амплуа Нони Мадуэке, оформившего дубль.

Напомним, Санчо выступает за «Челси» на правах аренды из «Манчестер Юнайтед». У «синих» есть обязательство выкупа футболиста за € 29 млн, однако они могут заплатить неустойку в размере € 5,8 млн, чтобы не активировать выкуп игрока.

Санчо провёл 30 матчей за «Челси» в нынешнем сезоне во всех турнирах, в которых забил два мяча.

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