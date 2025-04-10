«Челси» в гостях разгромил «Легию» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций

Завершился первый матч 1/4 финала Лиги конференций УЕФА, в котором встречались «Легия» и «Челси». Игра проходила на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сердар Гёзюбююк из Нидерландов. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу «синих».
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В начале второго тайма счёт в матче открыл нападающий гостей Тайрик Джордж. На 57-й минуте нападающий Нони Мадуэке укрепил преимущество «Челси». На 74-й минуте Мадуэке довёл счёт до разгромного.
Ответная игра пройдёт 17 апреля в Лондоне.
На стадии 1/8 финала Лиги конференций «Легия» встречалась с норвежским «Мольде». По итогам двух матчей польский клуб победил со счётом 4:3. На аналогичной стадии соревнования «Челси» играл с «Копенгагеном». Лондонский клуб одержал победу со счётом 3:1 по результатам двух матчей.
- 10 апреля 2025
-
22:00
-
22:00
-
21:49
-
21:40
-
21:40
-
21:37
-
21:28
-
21:24
-
21:18
-
21:10
-
21:00
-
20:58
-
20:55
-
20:48
-
20:37
-
20:37
-
20:36
-
20:20
-
20:20
-
20:19
-
20:10
-
20:03
-
20:00
-
19:59
-
19:56
-
19:44
-
19:43
-
19:38
-
19:25
-
19:23
-
19:19
-
19:11
-
19:10
-
19:03
-
19:00