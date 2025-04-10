Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лион — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Легия — Челси, результат матча 10 апреля 2025, счет 0:3, Лига конференций УЕФА 2024-2025

«Челси» в гостях разгромил «Легию» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился первый матч 1/4 финала Лиги конференций УЕФА, в котором встречались «Легия» и «Челси». Игра проходила на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сердар Гёзюбююк из Нидерландов. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу «синих».

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига конференций . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 19:45 МСК
Легия
Варшава, Польша
Окончен
0 : 3
Челси
Лондон, Англия
0:1 Джордж – 49'     0:2 Мадуэке – 57'     0:3 Мадуэке – 74'    

В начале второго тайма счёт в матче открыл нападающий гостей Тайрик Джордж. На 57-й минуте нападающий Нони Мадуэке укрепил преимущество «Челси». На 74-й минуте Мадуэке довёл счёт до разгромного.

Ответная игра пройдёт 17 апреля в Лондоне.

Лига конференций . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Легия
Варшава, Польша
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На стадии 1/8 финала Лиги конференций «Легия» встречалась с норвежским «Мольде». По итогам двух матчей польский клуб победил со счётом 4:3. На аналогичной стадии соревнования «Челси» играл с «Копенгагеном». Лондонский клуб одержал победу со счётом 3:1 по результатам двух матчей.

Календарь Лиги конференций
Сетка плей-офф Лиги конференций
Материалы по теме
Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных
Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android