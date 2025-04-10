«Челси» в гостях разгромил «Легию» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций

Завершился первый матч 1/4 финала Лиги конференций УЕФА, в котором встречались «Легия» и «Челси». Игра проходила на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве. В качестве главного арбитра встречи выступил Сердар Гёзюбююк из Нидерландов. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу «синих».

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В начале второго тайма счёт в матче открыл нападающий гостей Тайрик Джордж. На 57-й минуте нападающий Нони Мадуэке укрепил преимущество «Челси». На 74-й минуте Мадуэке довёл счёт до разгромного.

Ответная игра пройдёт 17 апреля в Лондоне.

На стадии 1/8 финала Лиги конференций «Легия» встречалась с норвежским «Мольде». По итогам двух матчей польский клуб победил со счётом 4:3. На аналогичной стадии соревнования «Челси» играл с «Копенгагеном». Лондонский клуб одержал победу со счётом 3:1 по результатам двух матчей.