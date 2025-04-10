«Будё-Глимт» с Хайкиным в воротах одержал «сухую» победу над «Лацио» в 1/4 финала ЛЕ

Завершился первый матч 1/4 финала Лиги Европы УЕФА, в котором норвежский «Будё-Глимт» принимал на своём поле итальянский «Лацио». Игра проходила на стадионе «Аспмюра» в городе Будё (Норвегия). Главный арбитр матча — Майкл Оливер из Англии. Победу со счётом 2:0 праздновали футболисты норвежского клуба.

На 47-й минуте полузащитник Ульрик Салтнес вывел «Будё-Глимт» вперёд, на 69-й минуте Салтнес оформил дубль и обеспечил своей команде уверенную победу. Российский вратарь норвежской команды Никита Хайкин появился на поле с первых минут и провёл «сухой» матч.

Ответная встреча между «Лацио» и «Будё-Глимт» пройдёт в Риме. Игра состоится в четверг, 17 апреля.