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Будё-Глимт — Лацио, результат матча 10 апреля 2025, счет 2:0, Лига Европы УЕФА 2024-2025

«Будё-Глимт» с Хайкиным в воротах одержал «сухую» победу над «Лацио» в 1/4 финала ЛЕ
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Завершился первый матч 1/4 финала Лиги Европы УЕФА, в котором норвежский «Будё-Глимт» принимал на своём поле итальянский «Лацио». Игра проходила на стадионе «Аспмюра» в городе Будё (Норвегия). Главный арбитр матча — Майкл Оливер из Англии. Победу со счётом 2:0 праздновали футболисты норвежского клуба.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 19:45 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Окончен
2 : 0
Лацио
Рим, Италия
1:0 Салтнес – 47'     2:0 Салтнес – 69'    

На 47-й минуте полузащитник Ульрик Салтнес вывел «Будё-Глимт» вперёд, на 69-й минуте Салтнес оформил дубль и обеспечил своей команде уверенную победу. Российский вратарь норвежской команды Никита Хайкин появился на поле с первых минут и провёл «сухой» матч.

Ответная встреча между «Лацио» и «Будё-Глимт» пройдёт в Риме. Игра состоится в четверг, 17 апреля.

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