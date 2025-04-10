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Стало известно, что Мбаппе и Винисиус сказали в раздевалке после поражения от «Арсенала»

Стало известно, что Мбаппе и Винисиус сказали в раздевалке после поражения от «Арсенала»
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После разгромного поражения в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (0:3) первыми в раздевалке мадридского «Реала» высказались нападающие Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор, а также полузащитники Федерико Вальверде и Джуд Беллингем. Об этом сообщает La Sexta со ссылкой на El Chiringuito.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Райс – 58'     2:0 Райс – 70'     3:0 Мерино – 75'    
Удаления: нет / Камавинга – 90+4'

По информации источника, эти футболисты призвали команду помнить, что они являются игроками мадридского «Реала» — клуба, выигрывавшего Лигу чемпионов 15 раз. Также названные футболисты отметили, что в ответном матче с «Арсеналом» они обязаны забить в первые 15 минут. Подчёркивается, что в конце их речи им начали аплодировать другие игроки.

Ответный матч между «сливочными» и «канонирами» пройдёт 16 апреля в Мадриде.

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