Стало известно, что Мбаппе и Винисиус сказали в раздевалке после поражения от «Арсенала»

После разгромного поражения в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (0:3) первыми в раздевалке мадридского «Реала» высказались нападающие Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор, а также полузащитники Федерико Вальверде и Джуд Беллингем. Об этом сообщает La Sexta со ссылкой на El Chiringuito.

По информации источника, эти футболисты призвали команду помнить, что они являются игроками мадридского «Реала» — клуба, выигрывавшего Лигу чемпионов 15 раз. Также названные футболисты отметили, что в ответном матче с «Арсеналом» они обязаны забить в первые 15 минут. Подчёркивается, что в конце их речи им начали аплодировать другие игроки.

Ответный матч между «сливочными» и «канонирами» пройдёт 16 апреля в Мадриде.