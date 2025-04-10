Мартинс — о четырёх голах с «Зенитом» и «Акроном»: в первую очередь, в шоке был я сам!

Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс прокомментировал свою результативность в весенней части сезона.

— Перед дублем в ворота «Зенита» ты отметился двумя голами в кубковой встрече с «Акроном». Кажется, все были в шоке от твоей результативности!

— В первую очередь, в шоке был я сам! А если серьёзно, то воспринимаю это просто как награду за ту работу, которую проделываю каждый день. Я всегда верю, что успею оказаться в нужном месте, чтобы нанести решающий удар. Наверное, на данном этапе можно говорить и об удаче. Ведь в этом сезоне моменты у меня были и раньше, но часто не хватало совсем чуть-чуть, чтобы отличиться.

— С учётом гола «Ростову» ты забил пять раз за неполный месяц. Твой лучший отрезок в карьере в качестве бомбардира?

— 100%, таких цифр у меня раньше не было. Но ещё важнее, что эти голы приносили нам итоговый успех. И мы продолжаем идти к своей цели, — заявил Мартинс в интервью официальному сайту «Спартака»

Московский «Спартак» занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги второе место с 47 очками в 23 матчах. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет пять очков. В 24-м туре РПЛ красно-белые встретятся с махачкалинским «Динамо». Игра пройдёт в пятницу, 11 апреля.