«МЮ» лишил болельщика с 74-летним стажем места на «Олд Траффорд» из-за возведения VIP-зоны

«Манчестер Юнайтед» лишил 81-летнего болельщика места на трибуне стадиона «Олд Траффорд» из-за того, что его сектор, располагающийся за скамейкой запасных, будет переделан в VIP-зону для увеличения доходов. Об этом сообщает The Sun.

Клуб уведомил пожилого фаната Майкла Карни, что со следующего сезона заберёт у него это место, чтобы продать его корпорации. Примечательно, что своё место на легендарном стадионе болельщик занимал в течение 45 лет.

Во время игры 31-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» 6 апреля (0:0) Карни поднял плакат с надписью: «Я сидел здесь ещё до вашего рождения! 74 года преданной поддержки — и ради чего?» — и повернул его в сторону трибуны, на которой обычно сидят совладелец «красных дьяволов» Джим Рэтклифф и руководство клуба.