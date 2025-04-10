На матче «Спартака» с «Динамо» Махачкала в РПЛ ожидается около 20 тыс. зрителей — источник
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На матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо», который пройдёт 11 апреля, ожидается около 20 тыс. болельщиков. Об этом сообщает Metaratings.
Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
11 апреля 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. Игра состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.
После 23 туров Российской Премьер-Лиги красно-белые набрали 47 очков и занимают второе место. В свою очередь, махачкалинский клуб заработал 24 очка и располагается на 10-й строчке. Первое место в чемпионате России занимает «Краснодар» с 52 очками в 23 турах.
Действующим победителем РПЛ является санкт-петербургский «Зенит».
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