На матче «Спартака» с «Динамо» Махачкала в РПЛ ожидается около 20 тыс. зрителей — источник

На матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо», который пройдёт 11 апреля, ожидается около 20 тыс. болельщиков. Об этом сообщает Metaratings.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск. Игра состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

После 23 туров Российской Премьер-Лиги красно-белые набрали 47 очков и занимают второе место. В свою очередь, махачкалинский клуб заработал 24 очка и располагается на 10-й строчке. Первое место в чемпионате России занимает «Краснодар» с 52 очками в 23 турах.

Действующим победителем РПЛ является санкт-петербургский «Зенит».

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