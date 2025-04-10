Хавбек «Спартака» Мартинс ответил, не боялся ли он, что гол «Зениту» отменят из-за офсайда

Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс высказался о победном голе в ворота «Зенита» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Красно-белые победили со счётом 2:1, оба гола записал на свой счёт Мартинс — на 45+2-й и на 90+2-й минутах.
— Не боялся, что победный гол «Зениту» отменят из-за офсайда?
— Вообще не думал про офсайд. Возможно, по тому, как эмоционально я праздновал, это было видно. Были мысли только о том, как это круто — принести «Спартаку» такую долгожданную победу, — приводит слова Мартинса официальный сайт «Спартака».
«Спартак» и «Зенит» занимают, соответственно, второе и третье место в турнирной таблице РПЛ после 23 туров. У обеих команд по 47 набранных очков. Лидирующий в чемпионской гонке «Краснодар» имеет в своём активе 52 набранных очка.
- 10 апреля 2025
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