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Хавбек «Спартака» Мартинс ответил, не боялся ли он, что гол «Зениту» отменят из-за офсайда

Хавбек «Спартака» Мартинс ответил, не боялся ли он, что гол «Зениту» отменят из-за офсайда
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Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс высказался о победном голе в ворота «Зенита» в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Красно-белые победили со счётом 2:1, оба гола записал на свой счёт Мартинс — на 45+2-й и на 90+2-й минутах.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
16 марта 2025, воскресенье. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Мартинс – 45+2'     1:1 Энрике – 83'     2:1 Мартинс – 90+2'    

— Не боялся, что победный гол «Зениту» отменят из-за офсайда?
— Вообще не думал про офсайд. Возможно, по тому, как эмоционально я праздновал, это было видно. Были мысли только о том, как это круто — принести «Спартаку» такую долгожданную победу, — приводит слова Мартинса официальный сайт «Спартака».

«Спартак» и «Зенит» занимают, соответственно, второе и третье место в турнирной таблице РПЛ после 23 туров. У обеих команд по 47 набранных очков. Лидирующий в чемпионской гонке «Краснодар» имеет в своём активе 52 набранных очка.

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