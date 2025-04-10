Писарев: не понимаю позицию Кассьерры в «Зените», но Семак точно сам разберётся

Тренер сборной России Николай Писарев поделился мнением о тактических решениях со стороны тренерского штаба санкт-петербургского «Зенита».

«Семак постоянно меняет состав? Не думаю, что это проблема. Сергей Богданович ищет оптимальное сочетание. Единственное, чего не понимаю, — это позицию Кассьерры. Он то на фланге играет, то «десяткой». По мне, очевидно, что Кассьерра — центральный нападающий.

Но не хочу никому подсказывать и навязывать, тем более Семаку. Он точно сам разберётся. Но визуально мне кажется, что на фланге Кассьерра пропадает, и позиция «десятки» тоже не его. Он может играть только центрального нападающего», — приводит слова Писарева Sport24.

В нынешнем сезоне Кассьерра принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

После 23 туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали 47 очков и занимают первое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на пять очков.