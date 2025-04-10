Глава КОНМЕБОЛ поддержал предложение увеличить до 64 количество сборных на ЧМ-2030

Глава южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) Алехандро Домингес призвал увеличить количество сборных, которые примут участие в чемпионате мира 2030 года до 64.

«Мы убеждены, что празднование столетия будет уникальным, поскольку 100 лет отмечаются только один раз», — приводит слова Домингеса ESPN.

Напомним, на данный момент формат чемпионатов мира предусматривает 32 участника. Ранее сообщалось, что вариант с увеличением количества сборных на ЧМ-2030 до 64 предложил делегат из Уругвая. Изначально планировалось, что в турнире примут участие 48 команд.

Предстоящий чемпионат мира — 2026, который пройдёт в Северной Америке, станет первым, количество участников которого будет увеличено до 48.