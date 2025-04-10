«Лион» — «Манчестер Юнайтед»: Йоро сравнял счёт под занавес первого тайма

В эти минуты идёт первый матч 1/4 финала Лиги Европы УЕФА, в котором встречаются «Лион» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Групама» в Лионе. В качестве главного арбитра встречи выступает Гленн Нюберг из Швеции. На момент выхода новости счёт в матче 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 45+6-й минуте защитник «красных дьяволов» Лени Йоро восстановил равновесие.

Ранее, на 26-й минуте, счёт в игре открыл нападающий Тьяго Альмада.

На стадии 1/8 финала Лиги Европы «Лион» встречался с румынским «ФКСБ». По итогам двух матчей французский клуб победил со счётом 7:1. На аналогичной стадии соревнования «Манчестер Юнайтед» играл с «Реалом Сосьедад». Английский клуб одержал победу со счётом 5:2 по результатам двух матчей.