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Лион — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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«Лион» — «Манчестер Юнайтед»: Йоро сравнял счёт под занавес первого тайма

«Лион» — «Манчестер Юнайтед»: Йоро сравнял счёт под занавес первого тайма
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В эти минуты идёт первый матч 1/4 финала Лиги Европы УЕФА, в котором встречаются «Лион» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходит на стадионе «Групама» в Лионе. В качестве главного арбитра встречи выступает Гленн Нюберг из Швеции. На момент выхода новости счёт в матче 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Лион
Лион, Франция
2-й тайм
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Альмада – 26'     1:1 Йоро – 45+5'    

На 45+6-й минуте защитник «красных дьяволов» Лени Йоро восстановил равновесие.

Ранее, на 26-й минуте, счёт в игре открыл нападающий Тьяго Альмада.

На стадии 1/8 финала Лиги Европы «Лион» встречался с румынским «ФКСБ». По итогам двух матчей французский клуб победил со счётом 7:1. На аналогичной стадии соревнования «Манчестер Юнайтед» играл с «Реалом Сосьедад». Английский клуб одержал победу со счётом 5:2 по результатам двух матчей.

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