Фото: Онана пропустил курьёзный гол в матче «МЮ» с «Лионом» в Лиге Европы

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана пропустил курьёзный гол в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с «Лионом».

На 26-й минуте нападающий французской команды Тьяго Альмада выполнил подачу в штрафную. Никто из футболистов в этой зоне не дотронулся до мяча, мимо которого махнул Онана.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Игра проходит на стадионе «Групама» в Лионе. В качестве главного арбитра встречи выступает Гленн Нюберг из Швеции.

В нынешнем сезоне Онана принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в 10 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.