Хавбек «Спартака» Мартинс: две ночи не спал после промаха в Грозном

Полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс поделился деталями нереализованного момента в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:0).

— В Грозном у тебя был отличный шанс забить, когда ты побежал на добивание после удара Барко со штрафного.

— Мне просто не хватило времени. Я мчался вперёд, но после спасения голкипера мяч попал мне в ноги. У меня не было возможности полноценно подстроиться под него, чтобы пробить. Увы, мяч мог отскочить от меня в ворота, но прошёл мимо. В данном случае не повезло. Я потом две ночи не спал! Всё прокручивал этот эпизод в голове и думал, что можно было сделать иначе.

— Поле на домашней арене «Ахмата» было по традиции сухим и с высокой травой.

— Это особенность, с которой мы сталкивались и раньше. Играть на таком покрытии тяжело, ты тратишь очень много сил. Но поле ведь одинаковое для двух команд, и оправданием оно быть не может, — приводит слова Мартинса официальный сайт «Спартака».

После 23 туров «Спартак» с 47 очками в активе занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет пять очков. В 24-м туре красно-белые встретятся с махачкалинским «Динамо», игра пройдёт в пятницу, 11 апреля.