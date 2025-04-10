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«Интер» пробежал больше всех по итогам первых матчей четвертьфинала Лиги чемпионов

Миланский «Интер» стал лучшей командой среди участников четвертьфинала Лиги чемпионов по общему пробегу по итогам первых матчей данной стадии.

Как сообщает TNT Sports, игроки итальянской команды пробежали в выездном матче с мюнхенской «Баварией» (2:1) суммарно 125,6 км.

Второе место по данному показателю заняла как раз «Бавария» (123 км). Тройку главных «марафонцев» замкнула «Барселона» (115,7 км). При этом самой малоподвижной командой первых матчей 1/4 финала стал мадридский «Реал», пробежавший в игре с «Арсеналом» (0:3) лишь 101,2 км.

Ответные четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов пройдут 15 и 16 апреля.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Реал», который в финале прошлого розыгрыша победил дортмундскую «Боруссию» (2:0).