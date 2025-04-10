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«Интер» пробежал больше всех по итогам первых матчей четвертьфинала Лиги чемпионов

«Интер» пробежал больше всех по итогам первых матчей четвертьфинала Лиги чемпионов
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Миланский «Интер» стал лучшей командой среди участников четвертьфинала Лиги чемпионов по общему пробегу по итогам первых матчей данной стадии.

Как сообщает TNT Sports, игроки итальянской команды пробежали в выездном матче с мюнхенской «Баварией» (2:1) суммарно 125,6 км.

Второе место по данному показателю заняла как раз «Бавария» (123 км). Тройку главных «марафонцев» замкнула «Барселона» (115,7 км). При этом самой малоподвижной командой первых матчей 1/4 финала стал мадридский «Реал», пробежавший в игре с «Арсеналом» (0:3) лишь 101,2 км.

Ответные четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов пройдут 15 и 16 апреля.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Реал», который в финале прошлого розыгрыша победил дортмундскую «Боруссию» (2:0).

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