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Экс-игрок «Арсенала» Райт считает, что наследие Де Брёйне для АПЛ значимее, чем у Салаха

Экс-игрок «Арсенала» Райт считает, что наследие Де Брёйне для АПЛ значимее, чем у Салаха
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Бывший нападающий «Арсенала» Иан Райт объяснил, почему считает, что наследие полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне для АПЛ более значимое, чем наследие нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

«На текущий момент делаю выбор в пользу Кевина Де Брёйне. Просто потому, что он сделал так много. Думаю, что, вероятно, он входит в символическую сборную АПЛ всех времён, если справедливо оценивать его вклад.

Он фантастический игрок и невероятный профессионал. Де Брёйне всегда серьёзен и постоянно требует большего от футболистов, находящихся рядом с ним. Он никогда не выглядит довольным происходящим.

Зачем их сравнивать? Посмотрите на трофеи Де Брёйне. У него их гораздо больше [чем у Салаха]. Его способности и то, что он делал [на поле], поражает. Мо Салах тоже потрясающий… Но я говорю: «Де Брёйне»! Не могу выразиться яснее. Нужно сравнивать с кем-то, у кого столько же медалей или достижений», — приводит слова Райта Liverpool Echo.

Бельгийский футболист является шестикратным победителем чемпионата Англии. Салах выигрывал АПЛ один раз.

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