Мартинс: нам с Умяровым повезло, что Станкович играл в центре полузащиты

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс высказался о важности футбольного опыта главного тренера команды Деяна Станковича, а также поделился деталями взаимодействия с партнёрами по полузащите красно-белых — Наилем Умяровым и Эсекьелем Барко.

— В центральной зоне твои партнёры в большинстве матчей — Барко и Умяров. Что можешь сказать о Наиле? Многие отмечают, что в этом сезоне он буквально преобразился на поле.

— Главное, в чем прибавил Наиль, — это стабильность, уверенность в себе, которая при этом передаётся партнёрам. Это прямо чувствуется. И мне в том числе за счёт такой опоры за спиной легче решаться на забеги к чужим воротам. Сейчас Умяров — это просто монстр на поле. Он шикарно читает игру, при этом выполняет огромный объём работы, бьётся до конца, может и ударить. Играть с ним — одно удовольствие.

— Как думаешь, на ваш с Наилем прогресс влияет, что Деян Станкович сам играл в центре полузащиты?

— Конечно! Он общается с игроками всех позиций, но нам в этом плане повезло побольше, ведь тренер может дать советы из личного опыта. А мы прекрасно знаем, какая успешная карьера у него за спиной. Он может давать подсказки даже в каких-то мелочах. Например, как правильнее располагать тело в той или иной ситуации. Но в итоге успех состоит именно из деталей, — заявил Мартинс в интервью официальному сайту «Спартака».

Деян Станкович возглавил московский «Спартак» перед стартом текущего сезона. Ранее сербский специалист работал в таких клубах, как «Ференцварош», «Црвена Звезда» и «Сампдория». В бытность футболистом Станкович становился обладателем Лиги чемпионов УЕФА (2009/2010) в составе «Интера», а также побеждал на клубном чемпионате мира ФИФА (2011) с миланским клубом.