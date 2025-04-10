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Черчесов отшутился на вопрос, кто лучше как тренер — он, или Карпин

Черчесов отшутился на вопрос, кто лучше как тренер — он, или Карпин
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Бывший главный тренер «Спартака», московского «Динамо» и сборной России Станислав Черчесов, в ходе блиц-опроса, сделал выбор между собой и нынешним наставником национальной команды Валерием Карпиным.

«Тренер Карпин или тренер Черчесов? У кого причёска лучше? У меня», — приводит слова Черчесова «РБ Спорт».

Последним местом работы 61-летнего Черчесова на посту главного тренера была сборная Казахстана, которую он возглавлял с лета 2024 года по январь 2025 года. Под руководством Черчесова казахстанская национальная команда провела шесть матчей в Лиге наций, где пять раз уступила и один раз сыграла вничью.

Напомним, в конце февраля Карпин покинул «Ростов» чтобы сосредоточиться на работе в сборной России.

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