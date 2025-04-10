Тренер «Челси» Мареска высказался после разгрома «Легии» в четвертьфинале Лиги конференций

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска прокомментировал выездную победу своих подопечных над польской «Легией» (3:0) в первом четвертьфинальном матче Лиги конференций УЕФА. Победный гол записал на свой счёт вингер лондонцев Тайрик Джордж.

«Это была качественная игра и хороший результат. Во втором тайме мы были намного лучше по сравнению с первым. Нам нужно научиться играть в другой футбол. Когда команды сидят сложа руки, нам нужно быстро владеть мячом и бить из-за пределов штрафной. Так и был забит первый гол — после удара Риса [Джеймса], который реализовал Тай», — приводит слова Марески журналист Бен Якобс в соцсети X.

Ответный матч между «Челси» и «Легией» пройдёт в Лондоне. Игра назначена на четверг, 17 апреля. Победитель противостояния встретится в полуфинале ЛК с сильнейшей командой из пары «Юргорден» — «Рапид».