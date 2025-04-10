Онана — лидер по результативным ошибкам среди вратарей из клубов АПЛ во всех турнирах

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана является лидером среди голкиперов из клубов английской Премьер-лиги по количеству результативных ошибок с начала прошлого сезона во всех соревнованиях. Камерунский футболист допустил восемь подобных ошибок. Об этом сообщает Opta Sport.

В матче 1/4 финала Лиги Европы с «Лионом» Онана промахнулся мимо мяча после того, как нападающий французской команды Тьяго Альмада выполнил подачу в штрафную. В результате, «красные дьяволы» пропустили гол.

В нынешнем сезоне Онана принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в 10 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.

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