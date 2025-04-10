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«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Лионом» на 90+5-й минуте матча Лиги Европы

Завершился первый матч 1/4 финала Лиги Европы УЕФА, в котором встречались «Лион» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Групама» в Лионе. В качестве главного арбитра встречи выступил Гленн Нюберг из Швеции. Матч закончился со счётом 2:2.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 26-й минуте счёт в игре открыл нападающий «львов» Тьяго Альмада. На 45+6-й минуте защитник «красных дьяволов» Лени Йоро восстановил равновесие. На 88-й минуте форвард Джошуа Зиркзее вывел гостей вперёд. На 90+5-й минуте гол забил полузащитник хозяев Райан Шерки.

Ответная игра состоится 17 апреля в Манчестере.

На стадии 1/8 финала Лиги Европы «Лион» встречался с румынским «ФКСБ». По итогам двух матчей французский клуб победил со счётом 7:1. На аналогичной стадии соревнования «Манчестер Юнайтед» играл с «Реалом Сосьедад». Английский клуб одержал победу со счётом 5:2 по результатам двух матчей.