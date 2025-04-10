«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Лионом» на 90+5-й минуте матча Лиги Европы

Завершился первый матч 1/4 финала Лиги Европы УЕФА, в котором встречались «Лион» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Групама» в Лионе. В качестве главного арбитра встречи выступил Гленн Нюберг из Швеции. Матч закончился со счётом 2:2.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 26-й минуте счёт в игре открыл нападающий «львов» Тьяго Альмада. На 45+6-й минуте защитник «красных дьяволов» Лени Йоро восстановил равновесие. На 88-й минуте форвард Джошуа Зиркзее вывел гостей вперёд. На 90+5-й минуте гол забил полузащитник хозяев Райан Шерки.
Ответная игра состоится 17 апреля в Манчестере.
На стадии 1/8 финала Лиги Европы «Лион» встречался с румынским «ФКСБ». По итогам двух матчей французский клуб победил со счётом 7:1. На аналогичной стадии соревнования «Манчестер Юнайтед» играл с «Реалом Сосьедад». Английский клуб одержал победу со счётом 5:2 по результатам двух матчей.
- 11 апреля 2025
-
00:55
-
00:49
-
00:38
-
00:33
-
00:33
-
00:25
-
00:18
-
00:13
-
00:02
-
00:00
- 10 апреля 2025
-
23:58
-
23:55
-
23:55
-
23:51
-
23:44
-
23:33
-
23:31
-
23:18
-
23:16
-
23:12
-
23:06
-
23:04
-
23:01
-
22:52
-
22:47
-
22:46
-
22:36
-
22:27
-
22:21
-
22:13
-
22:13
-
22:13
-
22:00
-
22:00
-
21:49