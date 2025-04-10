Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лион — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лион — Манчестер Юнайтед, результат матча 10 апреля 2025, счет 2:2, Лига Европы УЕФА 2024-2025

«Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Лионом» на 90+5-й минуте матча Лиги Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился первый матч 1/4 финала Лиги Европы УЕФА, в котором встречались «Лион» и «Манчестер Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Групама» в Лионе. В качестве главного арбитра встречи выступил Гленн Нюберг из Швеции. Матч закончился со счётом 2:2.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Лион
Лион, Франция
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Альмада – 25'     1:1 Йоро – 45+5'     1:2 Зиркзее – 88'     2:2 Шерки – 90+5'    

На 26-й минуте счёт в игре открыл нападающий «львов» Тьяго Альмада. На 45+6-й минуте защитник «красных дьяволов» Лени Йоро восстановил равновесие. На 88-й минуте форвард Джошуа Зиркзее вывел гостей вперёд. На 90+5-й минуте гол забил полузащитник хозяев Райан Шерки.

Ответная игра состоится 17 апреля в Манчестере.

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Не начался
Лион
Лион, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На стадии 1/8 финала Лиги Европы «Лион» встречался с румынским «ФКСБ». По итогам двух матчей французский клуб победил со счётом 7:1. На аналогичной стадии соревнования «Манчестер Юнайтед» играл с «Реалом Сосьедад». Английский клуб одержал победу со счётом 5:2 по результатам двух матчей.

Календарь Лиги Европы
Сетка плей-офф Лиги Европы
Материалы по теме
Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных
Игра детства о Лиге чемпионов. Футбольная змейка для самых внимательных
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android