Тотти завалили оскорблениями и угрозами после поездки в Россию — L'AntiDiplomatico

Бывший легендарный нападающий «Ромы» Франческо Тотти подвергся жёсткой обструкции, а в отдельных случаях и угрозам из-за его поездки в Москву, сообщает L'AntiDiplomatico.

Напомним, 7 апреля Тотти совершил визит в столицу России по приглашению на Премию РБ — 2025.

Перед своей поездкой итальянец заявлял, что был готов отложить визит в Москву если данное решение вызовет такое количество негативных эмоций в мире.

Франческо Тотти ушёл из футбола в июле 2017 года. Вся карьера итальянского футболиста прошла в «Роме». Всего за римский клуб он провёл 785 матчей, забил 307 голов и 205 раз ассистировал партнёрам по команде. Тотти является чемпионом мира в составе сборной Италии, чемпионом Серии А и двукратным обладателем Кубка Италии в составе «Ромы».