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Бетис — Ягеллония, результат матча 10 апреля 2025, счет 2:0, Лига конференций УЕФА 2024-2025

«Бетис» победил «Ягеллонию» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций
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Завершился первый матч 1/4 финала Лиги конференций УЕФА, в котором встречались испанский «Бетис» и польская «Ягеллония». Игра проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступал Энтони Тейлор из Англии. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу испанцев.

Лига конференций . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
2 : 0
Ягеллония
Белосток, Польша
1:0 Бакамбу – 24'     2:0 Родригес – 45+2'    

На 24-й минуте «Бетис» вышел вперёд в счёте. Отличился нападающий Седрик Бакамбу. На 45+2-й минуте вингер хозяев поля Хесус Родригес упрочил преимущество испанской команды.

Ответный матч между «Ягеллонией» и «Бетисом» состоится в Польше. Игра назначена на четверг, 17 апреля. В полуфинале победитель матча встретится сильнейшей командой из пары «Целе» — «Фиорентина».

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