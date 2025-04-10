«Бетис» победил «Ягеллонию» в первом матче 1/4 финала Лиги конференций

Завершился первый матч 1/4 финала Лиги конференций УЕФА, в котором встречались испанский «Бетис» и польская «Ягеллония». Игра проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). В качестве главного арбитра встречи выступал Энтони Тейлор из Англии. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу испанцев.

На 24-й минуте «Бетис» вышел вперёд в счёте. Отличился нападающий Седрик Бакамбу. На 45+2-й минуте вингер хозяев поля Хесус Родригес упрочил преимущество испанской команды.

Ответный матч между «Ягеллонией» и «Бетисом» состоится в Польше. Игра назначена на четверг, 17 апреля. В полуфинале победитель матча встретится сильнейшей командой из пары «Целе» — «Фиорентина».