Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лион — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челси» проявляет интерес к 26-летнему форварду сборной Греции — Record

«Челси» проявляет интерес к 26-летнему форварду сборной Греции — Record
Аудио-версия:
Комментарии

«Челси» интересуется 26-летним нападающим сборной Греции и «Бенфики» Вангелисом Павлидисом. Об этом сообщает Record.

По информации источника, в контракте форварда прописана сумма отступных в размере € 100 млн. Однако португальский клуб может отпустить Павлидиса и за меньшую сумму. На футболиста также претендуют мадридский «Атлетико» и «Барселона».

Павлидис принял участие в 46 матчах в составе сборной Греции, в которых забил восемь раз.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 24 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

Материалы по теме
Тренер «Челси» Мареска высказался после разгрома «Легии» в четвертьфинале Лиги конференций

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android