«Челси» проявляет интерес к 26-летнему форварду сборной Греции — Record

«Челси» интересуется 26-летним нападающим сборной Греции и «Бенфики» Вангелисом Павлидисом. Об этом сообщает Record.

По информации источника, в контракте форварда прописана сумма отступных в размере € 100 млн. Однако португальский клуб может отпустить Павлидиса и за меньшую сумму. На футболиста также претендуют мадридский «Атлетико» и «Барселона».

Павлидис принял участие в 46 матчах в составе сборной Греции, в которых забил восемь раз.

В нынешнем сезоне форвард принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 24 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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