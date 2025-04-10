Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лион — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Целе — Фиорентина, результат матча 10 апреля 2025, счет 1:2, Лига конференций УЕФА 2024-2025

«Фиорентина» одолела «Целе» в 1/4 финала Лиги конференций, Иосифов вышел на 83-й минуте
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился первый матч 1/4 финала Лиги конференций УЕФА, в котором встречались словенский «Целе» и итальянская «Фиорентина». Игра проходила на стадионе «З'дежеле» в городе Целе (Словения). В качестве главного арбитра встречи выступал Феликс Цвайер из Германии. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

Лига конференций . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Целе
Целе, Словения
Окончен
1 : 2
Фиорентина
Флоренция, Италия
0:1 Раньери – 27'     0:2 Мандрагора – 62'     1:2 Делорье-Шобе – 68'    

«Фиорентина» вышла вперёд в счёте на 27-й минуте благодаря голу защитника Луки Раньери. На 62-й минуте центральный полузащитник «Фиалок» Роландо Мандрагора удвоил преимущество в счёте ударом с пенальти. На 68-й минуте вингер «Целе» Логан Делорье-Шобе также с пенальти сократил отставание в счёте. 23-летний российский вингер Никита Иосифов вышел на замену в составе «Целе» на 83-й минуте.

Ответная игра между «Фиорентиной» и «Целе» пройдёт в Италии. Встреча запланирована на четверг, 17 апреля. Победившая по сумме двух матчей команда сыграет в полуфинале ЛК с лучшей командой из пары «Бетис» — «Ягеллония».

Календарь Лиги конференций УЕФА
Турнирная сетка Лиги конференций УЕФА
Материалы по теме
«Милан» хочет купить Додо у «Фиорентины» после перформанса в очном матче — Calciomercato
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android