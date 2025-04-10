«Фиорентина» одолела «Целе» в 1/4 финала Лиги конференций, Иосифов вышел на 83-й минуте

Завершился первый матч 1/4 финала Лиги конференций УЕФА, в котором встречались словенский «Целе» и итальянская «Фиорентина». Игра проходила на стадионе «З'дежеле» в городе Целе (Словения). В качестве главного арбитра встречи выступал Феликс Цвайер из Германии. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Фиорентина» вышла вперёд в счёте на 27-й минуте благодаря голу защитника Луки Раньери. На 62-й минуте центральный полузащитник «Фиалок» Роландо Мандрагора удвоил преимущество в счёте ударом с пенальти. На 68-й минуте вингер «Целе» Логан Делорье-Шобе также с пенальти сократил отставание в счёте. 23-летний российский вингер Никита Иосифов вышел на замену в составе «Целе» на 83-й минуте.

Ответная игра между «Фиорентиной» и «Целе» пройдёт в Италии. Встреча запланирована на четверг, 17 апреля. Победившая по сумме двух матчей команда сыграет в полуфинале ЛК с лучшей командой из пары «Бетис» — «Ягеллония».