Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лион — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тоттенхэм — Айнтрахт, результат матча 10 апреля 2025, счет 1:1, Лига Европы УЕФА 2024-2025

«Тоттенхэм» дома не смог обыграть «Айнтрахт» в матче 1/4 финала Лиги Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился первый матч 1/4 финала Лиги Европы УЕФА, в котором встречались «Тоттенхэм» и «Айнтрахт». Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Шимон Марциняк из Польши. Матч закончился со счётом 1:1.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
0:1 Экитике – 6'     1:1 Порро – 26'    

В начале первого тайма счёт во встрече открыл нападающий «орлов» Уго Экитике. На 26-й минуте защитник лондонского клуба Педро Порро восстановил равновесие.

Ответная игра между «Айнтрахтом» и «Тоттенхэмом» пройдёт 17 апреля во Франкфурте.

На стадии 1/8 финала Лиги Европы немецкий клуб по итогам двух матчей победил «Аякс» со счётом 6:2. На аналогичной стадии соревнования английский клуб обыграл «АЗ Алкмар» со счётом 3:2 по результатам двух матчей.

Календарь Лиги Европы
Сетка плей-офф Лиги Европы
Материалы по теме
Постекоглу объяснил, почему «Тоттенхэму» будет тяжело в матче с «Айнтрахтом» в ЛЕ

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android