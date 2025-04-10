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«Тоттенхэм» дома не смог обыграть «Айнтрахт» в матче 1/4 финала Лиги Европы

Завершился первый матч 1/4 финала Лиги Европы УЕФА, в котором встречались «Тоттенхэм» и «Айнтрахт». Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Шимон Марциняк из Польши. Матч закончился со счётом 1:1.

В начале первого тайма счёт во встрече открыл нападающий «орлов» Уго Экитике. На 26-й минуте защитник лондонского клуба Педро Порро восстановил равновесие.

Ответная игра между «Айнтрахтом» и «Тоттенхэмом» пройдёт 17 апреля во Франкфурте.

На стадии 1/8 финала Лиги Европы немецкий клуб по итогам двух матчей победил «Аякс» со счётом 6:2. На аналогичной стадии соревнования английский клуб обыграл «АЗ Алкмар» со счётом 3:2 по результатам двух матчей.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: