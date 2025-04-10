Станислав Черчесов выбрал между четвертьфиналом ЧМ и золотыми медалями РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака», московского «Динамо» и сборной России Станислав Черчесов в ходе блиц-опроса сделал выбор между четвертьфиналом чемпионата мира и чемпионством в РПЛ.

«Победа в чемпионате России, потому что это титул», — приводит слова Черчесова «РБ Спорт».

Напомним, в 2018 году сборная России под руководством Черчесова дошла до 1/4 финала домашнего чемпионата мира. Это высшее достижение российской сборной в истории мировых первенств.

Последним местом работы 61-летнего Черчесова на посту главного тренера была сборная Казахстана, которую он возглавлял с лета 2024 по январь 2025 года. Под руководством Черчесова казахстанская национальная команда провела шесть матчей в Лиге наций, где пять раз уступила и один раз сыграла вничью.