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Станислав Черчесов выбрал между четвертьфиналом ЧМ и золотыми медалями РПЛ

Станислав Черчесов выбрал между четвертьфиналом ЧМ и золотыми медалями РПЛ
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Бывший главный тренер «Спартака», московского «Динамо» и сборной России Станислав Черчесов в ходе блиц-опроса сделал выбор между четвертьфиналом чемпионата мира и чемпионством в РПЛ.

«Победа в чемпионате России, потому что это титул», — приводит слова Черчесова «РБ Спорт».

Напомним, в 2018 году сборная России под руководством Черчесова дошла до 1/4 финала домашнего чемпионата мира. Это высшее достижение российской сборной в истории мировых первенств.

Последним местом работы 61-летнего Черчесова на посту главного тренера была сборная Казахстана, которую он возглавлял с лета 2024 по январь 2025 года. Под руководством Черчесова казахстанская национальная команда провела шесть матчей в Лиге наций, где пять раз уступила и один раз сыграла вничью.

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