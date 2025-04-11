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«Рейнджерс» и «Атлетик» не смогли открыть счёт в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

«Рейнджерс» и «Атлетик» не смогли открыть счёт в первом матче 1/4 финала Лиги Европы
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В Глазго, на стадионе «Айброкс» завершился первый матч четвертьфинала Лиги Европы, в котором местные «Рейнджерс» сыграли вничью с «Атлетиком» из Бильбао (0:0).

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Окончен
0 : 0
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Удаления: Проппер – 13' / нет

Хозяева остались в меньшинстве уже на 13-й минуте — прямую красную карточку получил защитник Робин Проппер. Тем не менее испанский клуб не смог извлечь из этого дивидендов, и счёт так и остался не открытым. При этом на 82-й минуте нападающий гостей Алекс Беренгер не реализовал пенальти.

Примечательно, что ко второму тайму арбитр встречи Иштван Ковач из Румынии добавил целых 12 минут.

Ответный матч между этими соперниками пройдёт в Бильбао 17 апреля.

Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта», которая в финале прошлого розыгрыша взяла верх над леверкузенским «Байером» (3:0), нанеся ему первое поражение в сезоне во всех турнирах.

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