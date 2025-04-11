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Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций 10 апреля

Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций 10 апреля
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Завершились первые матчи 1/4 финала Лиги конференций сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций 10 апреля:

  • «Легия» — «Челси» — 0:3;
  • «Бетис» — «Ягеллония» — 2:0;
  • «Целе» - «Фиорентина» — 1:2;
  • «Юргорден» — «Рапид» Вена — 0:1.

Ответные матчи в этих парах пройдут 17 апреля. Финал данного соревнования состоится 28 мая в Вроцлаве.

Действующим победителем Лиги конференций является греческий «Олимпиакос». В финале минувшего розыгрыша красно-белые победили итальянскую «Фиорентину» со счётом 1:0.

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