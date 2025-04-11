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Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги Европы 10 апреля

Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги Европы 10 апреля
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10 апреля на футбольных полях Старого света прошли первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами четырёх состоявшихся игр.

Лига Европы. 1/4 финала. Первые матчи. 10 апреля:

«Будё-Глимт» (Норвегия) — «Лацио» (Италия) — 2:0;

«Лион» (Франция) — «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 2:2;

«Тоттенхэм» (Англия) — «Айнтрахт» (Германия) — 1:1;

«Рейнджерс» (Шотландия) — «Атлетик» (Испания) — 0:0.

Ответные матчи четвертьфинала второго по значимости клубного турнира Европы пройдут 17 апреля.

Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта», которая в финале прошлого розыгрыша взяла верх над леверкузенским «Байером» (3:0), нанеся ему первое поражение в сезоне во всех турнирах.

Календарь Лиги Европы
Турнирная сетка Лиги Европы
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