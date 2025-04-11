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Лион — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
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«Манчестер Юнайтед» продлил беспроигрышную серию в Лиге Европы до 11 матчей

«Манчестер Юнайтед» продлил беспроигрышную серию в Лиге Европы до 11 матчей
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Сыграв вничью с «Лионом» (2:2) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы, «Манчестер Юнайтед» продлил беспроигрышную серию в этом турнире до 11 игр. В этих встречах «красные дьяволы» шесть раз победили и пять раз сыграли вничью.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Лион
Лион, Франция
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Альмада – 25'     1:1 Йоро – 45+5'     1:2 Зиркзее – 88'     2:2 Шерки – 90+5'    

Ответный матч подопечных Рубена Аморима с «Лионом» состоится 17 апреля в Манчестере.

На стадии 1/8 финала Лиги Европы «Лион» встречался с румынским «ФКСБ». По итогам двух матчей французский клуб победил со счётом 7:1. На аналогичной стадии соревнования «Манчестер Юнайтед» играл с «Реалом Сосьедад». Английский клуб одержал победу со счётом 5:2 по результатам двух матчей.

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