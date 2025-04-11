«Манчестер Юнайтед» продлил беспроигрышную серию в Лиге Европы до 11 матчей
Поделиться
Сыграв вничью с «Лионом» (2:2) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы, «Манчестер Юнайтед» продлил беспроигрышную серию в этом турнире до 11 игр. В этих встречах «красные дьяволы» шесть раз победили и пять раз сыграли вничью.
Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Лион
Лион, Франция
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Альмада – 25' 1:1 Йоро – 45+5' 1:2 Зиркзее – 88' 2:2 Шерки – 90+5'
Ответный матч подопечных Рубена Аморима с «Лионом» состоится 17 апреля в Манчестере.
На стадии 1/8 финала Лиги Европы «Лион» встречался с румынским «ФКСБ». По итогам двух матчей французский клуб победил со счётом 7:1. На аналогичной стадии соревнования «Манчестер Юнайтед» играл с «Реалом Сосьедад». Английский клуб одержал победу со счётом 5:2 по результатам двух матчей.
Материалы по теме
Необычные названия футбольных клубов:
Комментарии
- 11 апреля 2025
-
00:55
-
00:49
-
00:38
-
00:33
-
00:33
-
00:25
-
00:18
-
00:13
-
00:02
-
00:00
- 10 апреля 2025
-
23:58
-
23:55
-
23:55
-
23:51
-
23:44
-
23:33
-
23:31
-
23:18
-
23:16
-
23:12
-
23:06
-
23:04
-
23:01
-
22:52
-
22:47
-
22:46
-
22:36
-
22:27
-
22:21
-
22:13
-
22:13
-
22:13
-
22:00
-
22:00
-
21:49