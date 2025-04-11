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Рафинья установил рекорд результативности в ЛЧ среди бразильцев, обойдя Кака и Фирмино

Рафинья установил рекорд результативности в ЛЧ среди бразильцев, обойдя Кака и Фирмино
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Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья побил рекорд по количеству результативных действий в одном розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА, опередив экс-полузащитника «Милана» Кака и бывшего форварда «Ливерпуля» Роберто Фирмино.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
4 : 0
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Рафинья – 25'     2:0 Левандовски – 48'     3:0 Левандовски – 66'     4:0 Ямаль – 77'    

В первом четвертьфинале ЛЧ с дортмундской «Боруссией» (4:0) Рафинья забил сам (25-я минута), а также дважды ассистировал партнёрам по команде — Роберту Левандовскому (48-я минута) и Ламину Ямалю (77-я минута). Таким образом, бразилец довёл количество очков по системе «гол+пас» в сезоне-2024/2025 до 19, опередив всех своих соотечественников, когда-либо выступавших в Лиге чемпионов.

На счету Роберто Фирмино было 17 голевых действий за «Ливерпуль» в Лиге чемпионов — 2017/2018. До него рекорд принадлежал Кака, который отметился 13 голами и передачами в чемпионском для «Милана» сезоне-2006/2007.

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