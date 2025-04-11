Рафинья установил рекорд результативности в ЛЧ среди бразильцев, обойдя Кака и Фирмино

Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья побил рекорд по количеству результативных действий в одном розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА, опередив экс-полузащитника «Милана» Кака и бывшего форварда «Ливерпуля» Роберто Фирмино.
В первом четвертьфинале ЛЧ с дортмундской «Боруссией» (4:0) Рафинья забил сам (25-я минута), а также дважды ассистировал партнёрам по команде — Роберту Левандовскому (48-я минута) и Ламину Ямалю (77-я минута). Таким образом, бразилец довёл количество очков по системе «гол+пас» в сезоне-2024/2025 до 19, опередив всех своих соотечественников, когда-либо выступавших в Лиге чемпионов.
На счету Роберто Фирмино было 17 голевых действий за «Ливерпуль» в Лиге чемпионов — 2017/2018. До него рекорд принадлежал Кака, который отметился 13 голами и передачами в чемпионском для «Милана» сезоне-2006/2007.
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