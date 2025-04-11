Ривалдо считает, что «Барселона» Флика близка к «Барселоне» Гвардиолы

Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо высказался, как он относится к сравнению нынешней команды, возглавляемой Ханс-Дитером Фликом, с версией сине-гранатовых времён Хосепа Гвардиолы (2008-2012 годы).

«Если она [«Барселона» Флика] и не на том же уровне, то она очень близка. Ясно, что осталось совсем немного для достижения такого же уровня, а также возможности крайне успешно завершить сезон. У команды есть всё, чтобы победить во всех трёх турнирах. Если это произойдёт, то все будут говорить о «Барселоне», — сказал Ривалдо.

Под руководством Гвардиолы сине-гранатовые оформили требл в 2009 году. В течение одного сезона они победили в чемпионате Испании, Лиге чемпионов и Кубке Испании. На текущий момент команда Флика участвует во всех этих трёх соревнованиях.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: