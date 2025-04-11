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Кингсли Коман интересен «Ливерпулю» — Bild

Кингсли Коман интересен «Ливерпулю» — Bild
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28-летний крайний нападающий «Баварии» Кингсли Коман входит в сферу интересов «Ливерпуля», сообщает пресс-служба мюнхенцев в социальных сетях со ссылкой на журналистов Bild Тоби Альтшэффля и Кристиана Фолка.

Сообщается, что на данный момент никаких переговоров не ведётся, однако мерсисайдцы мониторят ситуацию.

Ранее сообщалось, что Коман планирует покинуть немецкий клуб грядущим летом, несмотря на контракт, рассчитанный до лета 2027 года, поскольку ставит в приоритет переезд в Саудовскую Аравию, где он интересен четырём ведущим клубам Про-Лиги. В «Баварии» ожидают, что смогут выручить с трансфера Комана сумму в € 30-40 млн, а также сэкономить на его заработной плате, составляющей € 17-18 млн в год.

В нынешнем сезоне француз провёл 34 матча за «Баварию» во всех турнирах, забив шесть голов.

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