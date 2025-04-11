Фото: Онана отбил мяч перед собой на 90+5-й минуте матча, после чего «Лион» забил гол

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана отбил мяч перед собой на 90+5-й минуте игры 1/4 финала Лиги Европы с «Лионом» (2:2) после удара нападающего «львов» Жоржа Микаутадзе. Грузинский футболист бил по воротам «красных дьяволов», находясь немного дальше одиннадцатиметровой отметки. После того как камерунский голкипер отразил мяч перед собой, хавбек «Лиона» Райан Шерки первым добил его в сетку ворот «Манчестер Юнайтед».

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Ранее, на 26-й минуте матча, Онана неудачно действовал во время подачи в штрафную нападающего французской команды Тьяго Альмады. Никто из футболистов в этой зоне не дотронулся до мяча, однако Онана махнул мимо него.