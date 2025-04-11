Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лион — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бруну Фернандеш оформил 34-е голевое действие в сезоне — больше всех среди полузащитников

Бруну Фернандеш оформил 34-е голевое действие в сезоне — больше всех среди полузащитников
Комментарии

Португальский полузащитник Бруну Фернандеш отметился голевой передачей на форварда Джошуа Зиркзее в первом матче 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Лионом» (2:2). Результативное действие стало для футболиста 34-м в сезоне-2024/2025.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Лион
Лион, Франция
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Альмада – 25'     1:1 Йоро – 45+5'     1:2 Зиркзее – 88'     2:2 Шерки – 90+5'    

Всего на счету Бруну Фернандеша 46 матчей во всех турнирах в текущем сезоне. Португалец отметился 16 голами и 18 раз результативно ассистировал партнёрам по клубу. По показателю «гол+пас» Бруну Фернандеш является лучшим в топ-5 европейских лиг среди всех полузащитников.

Ответный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Лионом» пройдёт во Франции. Игра назначена на четверг, 17 апреля.

Материалы по теме
Парижане победят в ЛШ? Играют все!
Парижане победят в ЛШ? Играют все!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android