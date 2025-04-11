Бруну Фернандеш оформил 34-е голевое действие в сезоне — больше всех среди полузащитников

Португальский полузащитник Бруну Фернандеш отметился голевой передачей на форварда Джошуа Зиркзее в первом матче 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Лионом» (2:2). Результативное действие стало для футболиста 34-м в сезоне-2024/2025.

Всего на счету Бруну Фернандеша 46 матчей во всех турнирах в текущем сезоне. Португалец отметился 16 голами и 18 раз результативно ассистировал партнёрам по клубу. По показателю «гол+пас» Бруну Фернандеш является лучшим в топ-5 европейских лиг среди всех полузащитников.

Ответный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Лионом» пройдёт во Франции. Игра назначена на четверг, 17 апреля.