Бруну Фернандеш оформил 34-е голевое действие в сезоне — больше всех среди полузащитников
Поделиться
Португальский полузащитник Бруну Фернандеш отметился голевой передачей на форварда Джошуа Зиркзее в первом матче 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Лионом» (2:2). Результативное действие стало для футболиста 34-м в сезоне-2024/2025.
Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Лион
Лион, Франция
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Альмада – 25' 1:1 Йоро – 45+5' 1:2 Зиркзее – 88' 2:2 Шерки – 90+5'
Всего на счету Бруну Фернандеша 46 матчей во всех турнирах в текущем сезоне. Португалец отметился 16 голами и 18 раз результативно ассистировал партнёрам по клубу. По показателю «гол+пас» Бруну Фернандеш является лучшим в топ-5 европейских лиг среди всех полузащитников.
Ответный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Лионом» пройдёт во Франции. Игра назначена на четверг, 17 апреля.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 апреля 2025
-
00:55
-
00:49
-
00:38
-
00:33
-
00:33
-
00:25
-
00:18
-
00:13
-
00:02
-
00:00
- 10 апреля 2025
-
23:58
-
23:55
-
23:55
-
23:51
-
23:44
-
23:33
-
23:31
-
23:18
-
23:16
-
23:12
-
23:06
-
23:04
-
23:01
-
22:52
-
22:47
-
22:46
-
22:36
-
22:27
-
22:21
-
22:13
-
22:13
-
22:13
-
22:00
-
22:00
-
21:49