Игрок «Лиона» Шерки: мы были намного лучше «МЮ», никогда не боялись и не будем бояться их

Полузащитник «Лиона» Райан Шерки поделился эмоциями после первого матча 1/4 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (2:2). На 90+5-й минуте этой встречи Шерки забил гол, позволивший «львам» спастись от поражения.

«Мы были намного лучше них [«Манчестер Юнайтед»]. Знаем, что это хорошая команда, но мы никогда не боялись их и никогда не будем бояться. Ответная встреча? Мы отправимся туда [в Манчестер], чтобы идти в атаку», — приводит слова Шерки Chemssdine Belgacem в соцсети Х (ранее Twitter).

Ответная игра между «Манчестер Юнайтед» и «Лионом» пройдёт 17 апреля. Матч состоится на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.