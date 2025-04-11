Игрок «Лиона» Шерки: мы были намного лучше «МЮ», никогда не боялись и не будем бояться их
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Полузащитник «Лиона» Райан Шерки поделился эмоциями после первого матча 1/4 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (2:2). На 90+5-й минуте этой встречи Шерки забил гол, позволивший «львам» спастись от поражения.
Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Лион
Лион, Франция
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Альмада – 25' 1:1 Йоро – 45+5' 1:2 Зиркзее – 88' 2:2 Шерки – 90+5'
«Мы были намного лучше них [«Манчестер Юнайтед»]. Знаем, что это хорошая команда, но мы никогда не боялись их и никогда не будем бояться. Ответная встреча? Мы отправимся туда [в Манчестер], чтобы идти в атаку», — приводит слова Шерки Chemssdine Belgacem в соцсети Х (ранее Twitter).
Ответная игра между «Манчестер Юнайтед» и «Лионом» пройдёт 17 апреля. Матч состоится на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
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