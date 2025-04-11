Тренер «МЮ» Аморим высказался об ошибках голкипера Онана в матче с «Лионом» в Лиге Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался об ошибках голкипера Андре Онана в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Лионом». Голкипер во время матча допустил две грубые ошибки, которые привели к пропущенным мячам.

«Важно сосредоточиться на следующей игре в лиге, а затем думать о втором матче против Лиона. Когда один игрок ошибается, вся команда ошибается, поэтому мы продолжаем работать и делать то же самое. Тренировки, анализ матчей, стараемся выбрать лучший состав, чтобы выиграть каждый матч», — приводит слова Аморима BBC.

Ответный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Лионом» состоится 17 апреля.