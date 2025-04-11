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Тренер «МЮ» Аморим высказался об ошибках голкипера Онана в матче с «Лионом» в Лиге Европы

Тренер «МЮ» Аморим высказался об ошибках голкипера Онана в матче с «Лионом» в Лиге Европы
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался об ошибках голкипера Андре Онана в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Лионом». Голкипер во время матча допустил две грубые ошибки, которые привели к пропущенным мячам.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Лион
Лион, Франция
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Альмада – 25'     1:1 Йоро – 45+5'     1:2 Зиркзее – 88'     2:2 Шерки – 90+5'    

«Важно сосредоточиться на следующей игре в лиге, а затем думать о втором матче против Лиона. Когда один игрок ошибается, вся команда ошибается, поэтому мы продолжаем работать и делать то же самое. Тренировки, анализ матчей, стараемся выбрать лучший состав, чтобы выиграть каждый матч», — приводит слова Аморима BBC.

Ответный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Лионом» состоится 17 апреля.

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