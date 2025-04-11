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«Манчестер Юнайтед» с Рубеном Аморимом выиграл 13 матчей из 31

«Манчестер Юнайтед» с Рубеном Аморимом выиграл 13 матчей из 31
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Португальский главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим провёл свой 31-й матч во главе манкунианцев. Первый матч 1/4 финала Лиги Европы с французским «Лионом» на выезде завершился вничью со счётом 2:2.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Лион
Лион, Франция
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Альмада – 25'     1:1 Йоро – 45+5'     1:2 Зиркзее – 88'     2:2 Шерки – 90+5'    

Таким образом, «МЮ» под руководством Аморима выиграл 13 матчей из 31, семь раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений.

40-летний португальский специалист возглавил «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2024 года. В турнирной таблице английской Премьер-Лиги «красные дьяволы» занимают 13-е место, набрав 38 очков после 31 матча и опережая зону вылета на 18 очков.

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