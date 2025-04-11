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Постекоглу прокомментировал домашнюю ничью «Тоттенхэма» с «Айнтрахтом» в 1/4 финала ЛЕ

Постекоглу прокомментировал домашнюю ничью «Тоттенхэма» с «Айнтрахтом» в 1/4 финала ЛЕ
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу дал комментарий по итогам первого четвертьфинального матча Лиги Европы с немецким «Айнтрахтом», который прошёл в Лондоне 10 апреля и завершился вничью со счётом 1:1.

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
0:1 Экитике – 6'     1:1 Порро – 26'    

«Я не мог бы и желать большего от ребят с точки зрения игры. Очевидно, что пропустить гол в начале матча было неидеально. Это был красивый удар, он попал в цель, но я считаю, что мы хорошо отреагировали. Мы играли в свой футбол, сохраняли терпение, сравняли счёт отличным голом и во втором тайме полностью доминировали. В другой день мы бы ушли с поля с уверенной победой, но это не тот сезон, когда нам будет что-то даваться само, мы должны заслужить всё то, что получаем. Нам придётся поехать туда, биться насмерть и пытаться выстоять», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».

Ответная игра 1/4 финала Лиги Европы между «Тоттенхэмом» и «Айнтрахтом» пройдёт во Франкфурте 17 апреля.

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