Постекоглу прокомментировал домашнюю ничью «Тоттенхэма» с «Айнтрахтом» в 1/4 финала ЛЕ

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу дал комментарий по итогам первого четвертьфинального матча Лиги Европы с немецким «Айнтрахтом», который прошёл в Лондоне 10 апреля и завершился вничью со счётом 1:1.

«Я не мог бы и желать большего от ребят с точки зрения игры. Очевидно, что пропустить гол в начале матча было неидеально. Это был красивый удар, он попал в цель, но я считаю, что мы хорошо отреагировали. Мы играли в свой футбол, сохраняли терпение, сравняли счёт отличным голом и во втором тайме полностью доминировали. В другой день мы бы ушли с поля с уверенной победой, но это не тот сезон, когда нам будет что-то даваться само, мы должны заслужить всё то, что получаем. Нам придётся поехать туда, биться насмерть и пытаться выстоять», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».

Ответная игра 1/4 финала Лиги Европы между «Тоттенхэмом» и «Айнтрахтом» пройдёт во Франкфурте 17 апреля.

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