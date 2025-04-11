Кристофер Мартинс высказался об осечках «Спартака» с «Рубином» и «Ахматом»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс ответил на вопрос о неудачах красно-белых с более скромными соперниками.

— Во второй части сезона у нас было уже несколько ярких побед, но при этом случились осечки в Казани и Грозном. Как объяснить такой контраст?

— Это к разговору о том, что нужно каждый без исключения матч воспринимать как финал. Иначе цена победы над тем же «Зенитом» просто растворится из-за неудач в играх с соперниками поскромнее, — приводит слова Мартинса пресс-служба «Спартака».

Весной 2025 года московский «Спартак» одержал победы в Российской Премьер-Лиге над «Оренбургом» (2:0), «Зенитом» (2:1) и «Ростовом» на выезде (3:0), но потерял очки в гостевых матчах с казанским «Рубином» (1:2) и грозненским «Ахматом». Отставание красно-белых от лидирующего в чемпионской гонке «Краснодара» составляет пять очков.

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