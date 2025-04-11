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Пол Скоулз – о тренере «Манчестер Юнайтед» Амориме: мне кажется, он не любит свою команду

Пол Скоулз – о тренере «Манчестер Юнайтед» Амориме: мне кажется, он не любит свою команду
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Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался о главном тренере клуба Рубене Амориме после ничьей в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Лионом» (2:2).

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Лион
Лион, Франция
Окончен
2 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Альмада – 25'     1:1 Йоро – 45+5'     1:2 Зиркзее – 88'     2:2 Шерки – 90+5'    

«Я не думаю, что Рубен Аморим действительно верит, что его команда продолжает прогрессировать. Честно говоря, мне кажется, он даже не любит свою команду. Думаю, он понимает, что у него не такая уж и хорошая команда. Он хочет лучшего — ему нужно что-то получше. Это видно по его поведению на бровке — он всегда выглядит разочарованным», — приводит слова Скоулза BBC.

Ответный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Лионом» состоится 17 апреля.

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