Пол Скоулз – о тренере «Манчестер Юнайтед» Амориме: мне кажется, он не любит свою команду

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался о главном тренере клуба Рубене Амориме после ничьей в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Лионом» (2:2).

«Я не думаю, что Рубен Аморим действительно верит, что его команда продолжает прогрессировать. Честно говоря, мне кажется, он даже не любит свою команду. Думаю, он понимает, что у него не такая уж и хорошая команда. Он хочет лучшего — ему нужно что-то получше. Это видно по его поведению на бровке — он всегда выглядит разочарованным», — приводит слова Скоулза BBC.

Ответный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Лионом» состоится 17 апреля.