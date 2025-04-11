Хавбек «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал о причинах повышения своей результативности

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс ответил на вопрос о своём прогрессе в атакующих действиях.

«Я и раньше старался подключаться к атакам, но делал это не так часто. В этом сезоне тренер, изучив мои качества, стал призывать меня идти вперёд активнее, создавать угрозы чужим воротам, помогать нападающим.

Поначалу было непросто, ведь такая манера игры требует очень большой физической работы, нужно бегать буквально от своей штрафной до чужой и обратно. Со временем я освоился. Тренер даёт мне свободу действий впереди, это придаёт уверенности. Помогает и то, что сейчас я в хорошей форме и полностью здоров», — приводит слова Мартинса официальный сайт «Спартака».

28-летний люксембургский полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс в текущем сезоне провёл за красно-белых 25 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и выполнил пять результативных передач. В четырёх последних играх за клуб на счету хавбека пять забитых мячей.

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