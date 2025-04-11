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Экс-игрок «Ахмата» и сборной России Семёнов заявил о завершении профессиональной карьеры

Экс-игрок «Ахмата» и сборной России Семёнов заявил о завершении профессиональной карьеры
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36-летний бывший центральный защитник грозненского «Ахмата» и сборной России Андрей Семёнов сообщил о своём окончательном решении завершить профессиональную карьеру.

— В мае 2024 года вы говорили, что планируете продолжать играть. Уже в августе сообщили, что завершаете карьеру. Что случилось в тот промежуток времени?
— Я говорил с другими командами: «Химки», «Пари НН». Все сетовали на возраст: «Мы берём вектор на омоложение». Сейчас смотрю на это условное омоложение — я бы мог там играть ещё два или три года.

Даже когда я пошёл в медийку, зимой думал вернуться. Полгода — ничего. Тем более я в тонусе. Разговаривал с командами из Казахстана. Не отпускал от себя мысль поиграть на высоком уровне. Не удалось куда-то устроиться, поэтому сейчас я могу сказать, что окончательно завершил карьеру, — сказал Семёнов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.

Полное интервью с Андреем Семёновым читайте в ближайшее время на «Чемпионате».

Видео: Почему Семёнов завершил карьеру?

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