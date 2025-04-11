Семёнов: какой прогресс от таких игр сборной России? Одни к нам вообще без бутс приехали!

Экс-защитник сборной России Андрей Семёнов высказался о товарищеских матчах с такими соперниками, как национальные команды Кубы, Брунея и Гренады.

— Видите смысл в матчах с такими соперниками?

— Вот такие матчи, как с Замбией, нужны! А что было до этого… Понимаю, что это всё-таки даёт коэффициенты ФИФА, но такие игры лично мне не заходят.

— В них реально прогрессировать сборной?

— Нет, конечно! Какой прогресс? Это как сыграть с ребятами со двора. Одни к нам вообще без бутс приехали. Несерьёзно, но бежим за коэффициентами, — сказал Семёнов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Егором Кабаком.

В ноябре 2023 года сборная России разгромила в Краснодаре команду Кубы со счётом 8:0, перед игрой кубинские футболисты, у которых не оказалось с собой бутс нужного типа, приобрели их в местном спортивном магазине. В ноябре 2024 года также в Краснодаре подопечные Валерия Карпина обыграли со счётом 11:0 Бруней, установив национальный рекорд. В марте 2025 года в Москве сборная России с одинаковым счётом 5:0 победила национальные команды Гренады и Замбии.

Полное интервью с Андреем Семёновым читайте в ближайшее время на «Чемпионате».

Видео: Как сборная России играет при Карпине