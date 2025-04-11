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«Наш квотербек». Кристофер Мартинс — детально о роли Эсекьеля Барко в «Спартаке»

«Наш квотербек». Кристофер Мартинс — детально о роли Эсекьеля Барко в «Спартаке»
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Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал о роли в игре команды аргентинского хавбека Эсекьеля Барко.

«В американском футболе есть понятие квотербека — лидера, который должен продвигать мяч по полю. Вот Барко — наш квотербек. Отнять у него мяч практически невозможно! Я на тренировках периодически пытаюсь, но это бесполезно. И поэтому в матчах мы осознанно как можно чаще отдаём мяч Эсекьелю. Понимаем, что он всегда способен зажечь игру. У него отличный пас, удар, дриблинг. Действительно большой мастер.

И не менее важно, что Барко голоден до побед. В каждом матче. Даже в каждом эпизоде на тренировках! И если не побеждает, то очень зол. Такая ментальность важна для команды», — приводит слова Мартинса официальный сайт «Спартака».

26-летний аргентинский атакующий полузащитник Эсекьель Барко перешёл в «Спартак» из «Ривер Плейт» в июле 2024 года, сумма трансферной компенсации составила € 14 млн. В 28 матчах за красно-белых во всех турнирах хавбек забил 11 голов и выполнил семь результативных передач.

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